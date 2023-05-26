Посол Азербайджана назвала возможную дату заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном

Reuters: Армения и Азербайджан могут заключить мирное соглашение на саммите в Молдавии 1 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван и Баку могут заключить мирное соглашение 1 июня этого года на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Молдавии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова посла Азербайджана в Молдавии Лейлы Абдуллаевой.

Как заявила дипломат, Баку надеется на подобное развитие событий. «Это исторический момент, который нельзя упускать», - отметила посол.

В ходе саммита должны состояться переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также французского лидера Эммануэля Макрона.

Напомним, в четверг, 25 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета Армения и Азербайджан договорились о признании территориальной целостности друг друга. Алиев в свою очередь заявил о «серьезных» предпосылках к нормализации отношений между Баку и Еревана на основе признания территориальной целостности.

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