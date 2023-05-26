Российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

Цель удара была достигнута Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на пятницу, 26 мая, российские войска нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

В заявлении министерства уточняется, что цель удара была достигнута и «все назначенные объекты поражены».

Напомним, днем ранее, 25 мая, российские военные уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск. Как сообщало Министерство обороны РФ, склады располагались в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, в ведомстве сообщали, что на Донецком направлении были уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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