Вучич привел армию Сербии в состояние максимальной боеготовности Фото: REUTERS

По приказу президента Сербии Александра Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны республики Милош Вучевич, уточнив, что поводом для такого решения стало вступление в силу требования Косово об изменениях автомобильных номеров с сербских на местные.

«Президент республики, как верховный главнокомандующий, отдал приказ сербской армии быть в состоянии готовности, поднять боевую готовность до уровня, когда она может ответить на любую угрозу», - приводит Happy TV заявление главы сербского военного ведомства

Как заявил Вучевич, Косово, скорее всего, не пожелает эскалации конфликта и нацелено решать данные проблемы в формате диалога, как и Белград.

«Когда Сербия говорит о мире и стабильности, это не значит, что мы слабы, что нас могут беспокоить и унижать», - заявил министр, отметив, что Сербия не готовится к войне, однако должна быть готова «ко всему» и не может расслабляться.

Напомним, ранее Вучич заявил, что применение силы со стороны Сербии на территории Косово и Метохии на данный момент не является решением проблемы.