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НовостиПолитика26 мая 2023 13:05

Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Сбито десять снарядов РСЗО HIMARS
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 26 мая, заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, в сообщении военного ведомства говорится о том, что российские системы ПВО сбили одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также десять снарядов реактивной установки залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 дронов в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР).

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow"», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, днем ранее, 25 мая, сообщалось, что российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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