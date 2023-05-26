Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в пятницу, 26 мая, заявило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, в сообщении военного ведомства говорится о том, что российские системы ПВО сбили одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2», а также десять снарядов реактивной установки залпового огня (РСЗО) HIMARS и 20 дронов в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР).

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно тактическая ракета "Гром-2", десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также две крылатые ракеты большой дальности "Storm Shadow"», - сказано в заявлении министерства.

Напомним, днем ранее, 25 мая, сообщалось, что российская система ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов, а также восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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