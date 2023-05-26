В ФРГ заявили о наличии у следствия данных о причастности Украины ко взрывам на «Северных потоках» Фото: REUTERS

У следователей ФРГ появляется все больше информации, которая указывает на причастность Киева к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Как передает издание, немецкие следователи получили от иностранных спецслужб «многочисленные сведения, согласно которым, виновниками ... скорее всего, являются украинцы».

Как заявили изданию источники в следственных кругах, метаданные электронного письма, а также адрес электронной почты, с которой отправлялось сообщение для аренды яхты «Андромеда», скорее всего, причастной к транспортировке взрывчатки, также «ведут на Украину».

Кроме того, следователи ФРГ полагают, что для осуществления взрыва на двух трубопроводах применялось взрывчатое вещество, которое доставили на яхте «Андромеда».

Напомним, в минувший понедельник, 22 мая, немецкие власти заявили, что знают о материалах СМИ, где сказано об «украинском следе» при диверсии на «Северных потоках». Берлин заявил, что официально будет высказываться по данной теме, только когда появятся неопровержимые доказательства.