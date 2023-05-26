Путин назвал хорошие показатели экономики России на фоне санкций удивительными даже для него Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что рост российской экономики, а также хорошая ситуация на рынке труда на фоне антироссийских санкционных ограничений удивляют даже его.

Российский лидер указал на наличие некоторых проблем в среднесрочной перспективе, отметив, что власти их видят. Тем не менее, как он подчеркнул, заметен и «рост экономики, рост промышленного производства».

«Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня», - заявил глава государства на встрече с представителями «Деловой России» в пятницу, 26 мая.

По словам президента, все это во многом «результат зрелости людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта». При этом он также отметил и работу правительства.

Напомним, на заседании Евразийского экономического форума в среду, 24 мая, российский президент заявил, что «обвальный» сценарий для экономики России уже явно не сбудется, отметив рост ВВП.

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