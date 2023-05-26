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НовостиЭкономика26 мая 2023 13:47

Путин назвал хорошие показатели экономики России на фоне санкций удивительными даже для него

Президент отметил «зрелость людей» в предпринимательском сообществе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин назвал хорошие показатели экономики России на фоне санкций удивительными даже для него

Путин назвал хорошие показатели экономики России на фоне санкций удивительными даже для него

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что рост российской экономики, а также хорошая ситуация на рынке труда на фоне антироссийских санкционных ограничений удивляют даже его.

Российский лидер указал на наличие некоторых проблем в среднесрочной перспективе, отметив, что власти их видят. Тем не менее, как он подчеркнул, заметен и «рост экономики, рост промышленного производства».

«Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно. Даже для меня», - заявил глава государства на встрече с представителями «Деловой России» в пятницу, 26 мая.

По словам президента, все это во многом «результат зрелости людей, особенно в предпринимательском сообществе, их инициативы и таланта». При этом он также отметил и работу правительства.

Напомним, на заседании Евразийского экономического форума в среду, 24 мая, российский президент заявил, что «обвальный» сценарий для экономики России уже явно не сбудется, отметив рост ВВП.

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