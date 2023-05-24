Путин: "обвальный" сценарий для российской экономики явно не сбудется

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что "обвальный" сценарий для российской экономики уже явно не сбудется.

"Цифры говорят сами за себя. Несмотря на масштабные кризисные явления, фактор неопределенности, общий ВВП государств евразийского союза сократился немного", — заявил российский лидер на заседании Евразийского экономического форума 24 мая.

При этом, по его словам, “за бугром” российской экономике предсказывали крах. Однако, несмотря на прогнозы западных экспертов и масштабные кризисные явления, российская экономика показала рост ВВП, в отличие от стран Евросоюза, показавших “минус”.

Напомним, недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.

При этом, недавно бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает пенсионных выплат на оплату всех счетов, из-за чего ему приходится подрабатывать на пенсии.