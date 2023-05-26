Элла Памфилова сообщила, что у нее ларингит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что у нее ларингит, однако уточнила, что чувствует себя нормально и сможет выйти на работу в понедельник, 29 мая.

Сегодня, 26 мая, появилось сообщение о госпитализации председателя Центризбиркома РФ.

«Это просто обычный … ларингит, ничего особенного. Все хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе», - приводит ТАСС ответ председателя Центризбиркома РФ на просьбу прокомментировать сообщения о госпитализации из-за заболевания горла в пятницу, 26 мая.

Напомним, пару дней назад, 24 мая, Памфилова заявила о планах западных стран сорвать выборы президента России, которые должны состояться в марте 2024 года. Как писал сайт KP.RU, она отметила, что Запад уже начал работу над этим, но подчеркнула также и готовность избирательной системы страны.