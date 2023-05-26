Путин обсудил с Лавровым возможный безвизовый режим с несколькими странами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, сообщил, что недавно обсуждал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вопрос введения безвизового режима с рядом стран.

«Буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счет. Применительно к разным регионам мира, о введении, быть может, даже безвизового режима для кого-то», - заявил российский лидер во время встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Таким образом глава государства прокомментировал предложение о новой категории многократных виз для иностранных инвесторов, а также упрощения процедуры получения виз и выдачи разрешения на работу для граждан ряда стран.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что открытие авиасообщения с Грузией стало его личным предложением, отметив, что российская сторона делает шаги навстречу Тбилиси и собирается делать их дальше.