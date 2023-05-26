Президент России Владимир Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что открытие авиасообщения с Грузией было его личным предложением, отметив, что Москва делает шаги навстречу Тбилиси и намерена делать их дальше.

«Это было мое решение и мое предложение и связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков», - заявил глава государства в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Российский лидер назвал полной неожиданностью поднявшуюся в Грузии «бучу» на фоне отмены виз, а также возобновления авиасообщения. «Очень странно и, честно говоря, неожиданно», - отметил он.

Напомним, 11 мая 2023 года Россия приняла решение снять запрет на полеты авиакомпаний, отменив также визовый режим для грузинских граждан.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой о введении виз для российских граждан, а также отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, открывшей продажи авиабилетов в Москву. Как писал сайт KP.RU, мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима для россиян.