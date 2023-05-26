В ФРГ назвали вещество, которым взорвали «Северные потоки» Фото: REUTERS

Для подрыва трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток -2» использовалось легкое взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено к газопроводам на арендованной яхте «Андромеда». Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Как передает издание, немецкие следователи уверены в использовании арендованного судна для совершения взрывов. Уточняется, что в кабине яхты «Андромеда» зафиксировали следы октогена, который подходит для совершения подрыва под водой.

Отмечается, что октоген легче тротила, что позволяет перемещать его на легких яхтах. Издание также напоминает, что данное вещество было распространено как на Западе, так и в странах бывшего восточного блока.

Как писал сайт KP.RU, Spiegel также заявил, что немецкие следователи получают все больше данных о причастности Украины ко взрывам на «Северных потоках».