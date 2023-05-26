В Госдуму внесли законопроект о социальных вкладах для жителей России с низкими доходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько депутатов и сенаторов внесли в Государственную думу России проект закона о социальных счетах и вкладах, который разработан в целях поддержки жителей страны с низкими доходами.

Согласно документу, предполагается, что условия таких особых банковских продуктов будут гарантировать начисление дохода в размере процентной ставки, которая будет привязана к ключевой ставке ЦБ РФ.

Ожидается, что граждане смогут разместить на таких вкладах не более 50 тысяч рублей. Кроме того, обязательным условием является то, что деньги должны быть внесены в национальной валюте. Договор социального банковского счета также предусматривает операции в рублях с помощью карты «Мир».

Авторы законопроекта напоминают, что меры социальной поддержки устанавливаются по заявлению жителя страны на срок не более одного года. В связи с этим, соответствующий банковский вклад также предлагается открывать на срок до одного года. Но его можно будет продлить, если за гражданином сохраняются меры соцподдержки.

Ранее сайт KP.RU писал, что депутаты нижней палаты федерального парламента приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает запуск программы долгосрочных сбережений россиян.

По ней ранее сформированные пенсионные накопления можно будет перевести в негосударственный пенсионный фонд для дальнейшего инвестирования или перечислять туда отдельные взносы. Отмечалось, что государство поддержит участников программы материально, софинансирование в течение первых трех лет составит до 36 тысяч рублей в год.