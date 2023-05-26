Путин обсудил с Совбезом России дополнительные соцгарантии участникам СВО и их семьям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Мероприятие было посвящено обсуждению дополнительных социальных гарантий участникам специальной военной операции, а также членам их семей.

По информации пресс-службы Кремля, российский лидер провел совещание по видеосвязи. В рамках него был заслушан доклад вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества". Как говорится в тексте указа главы государства, фонд создается, чтобы «обеспечить достойную жизнь и активную деятельность», как самих участников спецоперации, так и членов их семей.

Фонд будет работать не только с теми, кто служит с 24 февраля 2022 года, но и со всеми, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Сотрудники новой структуры будут помогать ветеранам и их семьям во всем, что касается льгот, пособий, переустройства жизни.

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