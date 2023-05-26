Минюст России включил Леву Би-2 в реестр иноагентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство юстиции Российской Федерации в пятницу, 26 мая, дополнило список иностранных агентов. В список был включен солист группы "Би-2" Егор Бортник* (Лева Би-2)*.

«26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник», - сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По информации Минюста, солист группы «Би-2» выступал против специальной военной операции на Украине, а также негативно высказывался в отношении России, ее жителей и органов власти.

Как ранее писал сайт KP.RU, музыканты группы «Би-2» покинули Россию и выступают за границей. Накануне Дня Победы Бортник* не смог сдержаться и вступил в переписку с теми, кто поздравил его с этим праздником. В ответ он опубликовал поздравление с «днем победы союзнических миротворческих войск во второй мировой войне». Затем артист резюмировал, что не вернется в Россию.

Напомним, недавно сразу два артиста, покинувшие страну после начала спецоперации, подали иск к Минюсту РФ. Юморист Максим Галкин* и певица Земфира* обратились в суд с требованием исключить их из реестра иноагентов. Артисты хотят вернуться на заработки в Россию, считают эксперты.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом