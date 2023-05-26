МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу, 26 мая, опубликовал заявление, в котором призвал конгресс Соединенных Штатов немедленно поднять потолок государственного долга.

«МВФ призывает конгресс немедленно поднять потолок лимитов государственных заимствований", - сказано в сообщении организации.

Помимо этого, МВФ призвал США начать обсуждение по бюджету на будущий год.

В организации отметили, что конфронтация из-за потолка госдолга может создать дальнейший системный риск не только для страны, но и для глобальной экономики. Но если поднять потолок лимитов государственных заимствований, то этих рисков можно избежать, считают в МВФ.

Напомним, сайт KP.RU ранее писал о том, что ведущие политические партии США не могут договориться о решении проблемы с потолком госдолга. Если до 1 июня республиканцы не договорятся с демократами поднять потолок, то Вашингтону придется объявить дефолт. В настоящее время потолок госдолга США составляет 31,4 трлн долларов.

Это стало одной из причин того, что крупнейшее китайское рейтинговое агентство CCXI понизило суверенный кредитный рейтинг США. Второй причиной послужило то, что в Соединенных Штатах продолжается банковский кризис, что вносит нестабильность в американскую экономику.

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