Жители Киева предложили заменить бюст Пушкина в метро бюстом украинского поэта Стуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Киева предложили заменить бюст русского писателя Александра Пушкина, установленный в вестибюле станции городского метро, на бюст украинского поэта Василия Стуса. За такой вариант проголосовали большинство участников опроса, проинформировал местный телеканал «Громадське».

Кроме того, вместо бюста русского писателя Максима Горького, который находится на той же станции, киевляне хотят видеть бюст украинского историка Михаила Грушевского. Бюст русского ученого Михаила Ломоносова предложили заменить бюстом великого князя киевского Владимира Великого, а вместо бюста русского химика Дмитрия Менделеева - установить бюст хирурга Николая Пирогова.

Напомним, недавно в рамках так называемой «дерусификации» была переименована станция метро в Киеве станция метро. Ранее она носила название «Дружбы народов», но получила новое наименование «Зверинецкая». Также были переименованы еще несколько станций метро, ряд улиц и переулков в различных районах города.

Ранее сайт KP.RU писал о так называемом «пушкинопаде» на Украине. Начиная с весны прошлого года в стране сносят памятники русскому поэту Александру Пушкину, который считается создателем современного русского языка и литературы.

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