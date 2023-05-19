В Киеве «дерусифицировали» 26 объектов

В Киеве переименовали несколько станций метро, улиц и переулков в рамках "дерусификации". Фото: REUTERS

В Киеве станция метро, которая ранее носила название «Дружбы народов», переименована в «Зверинецкую». Это сделано в рамках так называемой «дерусификации», сообщила в четверг пресс-служба городского совета депутатов украинской столицы.

Сообщается, что были переименованы еще несколько станций метро, ряд улиц и переулков в различных районах Киева.

«Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 26 местных объектов, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», - сообщается в Telegram-канале горсовета.

Напомним, на Украине киевские власти переименовали в 2022 году 2213 топонимов в рамках кампании по «дерусификации» страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил связанные с Россией и Советским Союзом географические названия. Он подписал соответствующий закон.

Сайт KP.RU писал, что на Украине «Советское шампанское» переименовали из-за закона о декоммунизации. Теперь напиток носит название «Советовское».

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