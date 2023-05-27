В Германии заявили о планах Берлина вернуть из России сотни дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия намерена вернуть из России несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гете до конца мая, сообщили источники в Министерстве иностранных дел ФРГ.

Как передает Suddeutsche Zeitung, планы Берлина связаны с решением Москвы ограничить численность сотрудников учреждений Германии в России до 350 человек.

В МИД ФРГ заявили, что «установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ». Как отметили в ведомстве, Германия сохранит минимальное присутствие «культурных посредников» при одновременном обеспечении дипломатического присутствия».

Напомним, в начале мая МИД Германии заявил о возвращении в Берлин части немецких дипломатов из России. В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули ФРГ, поскольку их деятельность сочли «не соответствующей дипломатическому статусу».