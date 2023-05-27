В МИД России призвали Украину отказаться от вступления в ЕС и НАТО ради установления мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Установление мира на Украине возможно только при условии отказа республики от вступления в Евросоюз и НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу и отказаться от вступления в НАТО и ЕС», – скзаал он в интервью ТАСС.

Кроме того, отметил дипломат, Киев должен признать новые территориальные реалии, то есть вступление Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Галузин также призвал Украину закрепить на законодательном уровне государственный статус русского языка и соблюдать основные права человека, в том числе права на свободу вероисповедания.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы новые серьезные опасности для России. По его словам, частично из-за этого началась специальная военная операция.