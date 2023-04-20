Песков объяснил опасность вступления Украины в НАТО Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, отметив, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы новые серьезные опасности для России. По его словам, частично из-за этого началась специальная военная операция.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что на данный момент в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс, однако он подчеркнул, что противодействие такому развитию событий стало одной из главных задач спецоперации.

Напомним, сегодня, 20 апреля, появилось сообщение о приезде генсека НАТО в Киев. Ранее Столтенберг прокомментировал вопрос о членстве Украины в альянсе, заявив, что такие обсуждения не будут иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте.