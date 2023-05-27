МИД России осудил провокации Косово против сербов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия осуждает провокацию Косово в отношении сербов, которые грозят перерастанием ситуации в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС», – приводятся ее словам на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как заявила дипломат, Вашингтон и Брюссель не предприняли никаких шагов, чтобы добиться от «косовоалбанской верхушки» выполнения обязательств по соглашениям 2013 и 2015 года.

Захарова напомнила, что накануне временные органы самоуправления в Приштине осуществили силовой захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. При этом их действия сопровождались жестоким разгоном вышедших на мирный протест сербов с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и полицейских дубинок, отметила она.

Напомним, накануне по приказу президента Сербии Александара Вучича армия балканской республики была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за очередного обострения конфликта с Косово.