Украинских военных начали обучать управлению танками Abrams в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали проходить обучение управлению танками Abrams производства США, сообщили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

По информации The New York Times, к обучению управлению танками M1 Abrams и их обслуживанию приступила первая группа украинских военных в количестве 400 человек. Уточняется, что 200 солдат начали общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе, еще 200 – обучаются заправке танков.

Напомним, в январе этого года президент США Джо Байден заявил о решении отправить 31 танк Abrams в рамках помощи Украине.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла.

В Пентагоне сообщали, что Соединенные Штаты решили передать Украине более старую версию танков Abrams, поскольку в этом случае их поставка будет осуществлена быстрее.