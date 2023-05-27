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НовостиПроисшествия27 мая 2023 14:43

Один человек погиб при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

Ранения получили двое подростков, они госпитализированы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Один человек погиб при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

Один человек погиб при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

Фото: REUTERS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекино погиб один человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле пострадали 15-летняя девочка – она получила ранения ног – и 17-летний мальчик, который был контужен. Сейчас они госпитализированы в детскую областную больницу. Также рассечение кожи головы получил мужчина.

Как уточнил Гладков, снаряды ВСУ прилетели по территории двух крупных предприятий, в результате чего произошли пожары. Обстрелы украинских войск также повредили линии электропередачи, добавил глава Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 27 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов Суджанский район Курской области. В ходе атаки погиб строитель.