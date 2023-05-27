Один человек погиб при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области Фото: REUTERS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Шебекино погиб один человек, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле пострадали 15-летняя девочка – она получила ранения ног – и 17-летний мальчик, который был контужен. Сейчас они госпитализированы в детскую областную больницу. Также рассечение кожи головы получил мужчина.

Как уточнил Гладков, снаряды ВСУ прилетели по территории двух крупных предприятий, в результате чего произошли пожары. Обстрелы украинских войск также повредили линии электропередачи, добавил глава Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 27 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов Суджанский район Курской области. В ходе атаки погиб строитель.