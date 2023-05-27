Строитель погиб при обстреле ВСУ села в Курской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в субботу, 27 мая, обстреляли Суджанский район Курской области, погиб строитель, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы», – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Курской области пообещал оказать родственникам погибшего необходимую помощь. Старовойт добавил, что разрушений в результате атаки ВСУ нет.

Напомним, житель села Козинка Белгородской области погиб в ходе атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на регион. Также пострадала супруга погибшего.

Как писал сайт KP.RU, украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, он подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии. Вооруженные силы России уничтожили более 70 украинских диверсантов.