Офис Зеленского установил слежку за главкомом ВСУ Залужным Фото: REUTERS

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские власти информационно “сливают” главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. По мнению военного, в офисе президента опасаются того, что Залужный может составить конкуренцию Зеленскому на предстоящих выборах.

“Офис красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля”, — заявил Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, “украинская верхушка” уже распланировала предстоящие президентские и парламентские выборы, также поставила в окружение Залужного своих людей.

По словам военного, таким образом в офисе президента пытаются установить слежку за каждым шагом главкома и отчитываются о них своим западным кураторам. Кривонос считает, что подобные “доходящие до маразма” отчеты показывают сущность нынешней власти на Украине.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что за все действия киевского режима прежде всего отвечают их кураторы из Вашингтона, Лондона и в целом НАТО. По ее словам, Запад уничтожил законную власть на Украине, поставил у руля авантюристов и бандитов, снабдил их деньгами и оружием и внушил чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности.