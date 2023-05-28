Байден заявил о предотвращении дефолта в США благодаря договоренностям с республиканцами

Байден заявил о предотвращении дефолта в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.

“Сегодня вечером мы со спикером Маккарти достигли принципиального соглашения по бюджету”, — сообщил Байден в опубликованном вечером 27 мая заявлении.

Также он подчеркнул, что объявление дефолта в США могло привести к катастрофе и экономической рецессии, опустошению пенсионных фондов и потере миллионов рабочих мест.

Достигнутое соглашение, по словам Байдена, ограничит расходы бюджета, защищая при этом важнейшие программы в сфере защиты труда и роста экономики, а также приоритеты и достижения в сфере законодательства.

Напомним, ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка может объявить дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Джо Байдене. Маккарти отмечал, что для избежания дефолта необходимо увеличить предел госдолга, однако в недавней встрече он не смог договориться с Байденом о решении этой проблемы.