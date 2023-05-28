В Киевской военной администрации заявили о самой массированной атаке дронами Фото: REUTERS

В ночь на воскресенье, 28 мая, Киев подвергся самой массированной беспилотниками с начала проведения специальной военной операции атаке. Такое заявление сделал начальник городской военной администрации Сергей Попко.

«Это была самая массированная ... атака дронами на столицу», - приводит администрация слова Попко, который также отметил, что ночью воздушная тревога в украинской столице длилась свыше пяти часов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара после серии взрывов в столице. Как уточнил градоначальник, строительные конструкции были разрушены на общей площади 1 тысячи квадратных метров. По его словам, сгорела крыша здания трехэтажного складского помещения.

Незадолго до этого, в ночь на воскресенье, 28 сентября, Кличко заявлял, что были слышны звуки взрывов. Как он отмечал, что в Киевской области работает система ПВО.