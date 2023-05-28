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НовостиВ мире28 мая 2023 8:20

Польский историк Полак обвинил Германию в желании сделать из поляков виновников холокоста

По словам историка, немцам нужно распространение «кошмарных, позорных и ложных концепций»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польский историк Полак обвинил Германию в желании сделать из поляков виновников холокоста

Польский историк Полак обвинил Германию в желании сделать из поляков виновников холокоста

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польский историк Войцех Полак заявил, что ФРГ намеренно пытается сделать так, чтобы в глазах мирового сообщества Польша выглядела виновной в Холокосте. Такое мнение историк высказал изданию wPolityce.

Полак решил написать после того, как в СМИ появились сообщения о лекции в ФРГ историческом институте по поводу причастности поляков к геноциду евреев.

«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки», - говорит историк, указывая на то, что именно немцам и необходимо распространение «кошмарных, позорных и ложных концепций».

По его словам, одна замена слова «немцы» на «нацисты» в отношении таких преступлений способствует переносу акцента, так же как, словосочетания «польские концентрационные лагеря».

Историк также отметил, что действия «по обелению немцев» уже давно ведутся самими немцами и дают практические результаты.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «поколения польских политиков» будут десятилетия добиваться военных репараций от ФРГ, отметив, что Варшава «никогда не отступит» от этих требований.