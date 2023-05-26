Моравецкий: поколения польских политиков будут добиваться репараций от ФРГ десятилетия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «поколения польских политиков» будут десятилетия добиваться военных репараций от ФРГ.

«Это будет долгий процесс, это будет продолжаться может даже десятилетия», - заявил премьер в эфире Польского радио, подчеркнув при этом, что Варшава «от этого никогда не отступит».

Как отметил глава польского правительства, новые поколения политиков будут добиваться этих репараций, поскольку «этого требует не только море слез и крови, материальных и нематериальных потерь, но этого требует правда, справедливость, основные ценности».

По его словам, военные репарации были бы выгодны и ФРГ, указав на то, что они повлияют на двухсторонние отношения. «Это может звучать шокирующе, но для наших польско-немецких отношений … исправление этих вечных потерь … через признание репараций, было бы чем-то очень позитивным», - заявил он.

Напомним, 26 апреля этого года польские власти внесла в Совет Европы проект резолюции о выплате Берлином индивидуальных военных компенсаций. Варшава заявляла о намерении предоставить своим гражданам право через суд добиваться от ФРГ индивидуальных компенсаций.

Кроме того, Польша требовала около 1,3 трлн в виде военных репараций. Немецкие власти неоднократно заявляли, что не собирается больше платить Варшаве