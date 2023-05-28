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НовостиПолитика28 мая 2023 9:04

Захарова раскритиковала сенатора США Грэма за слова о «смерти россиян»

Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из «инвестиций» США привела к Холокосту
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова раскритиковала сенатора США Грэма за слова о «смерти россиян»

Захарова раскритиковала сенатора США Грэма за слова о «смерти россиян»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила сенатору Линдси Грэму, что одна из «инвестиций» США привела к Холокосту.

Она отметила, что завод «воплощения американской мечты» Генри Форда производил до 70 тысяч грузовиков в год для нужд немецкой армии, а также его использовали для труда заключенных, в том числе и Освенцима.

«Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить … чем закончилась предыдущая авантюра», - заявила дипломат в своем Telegram-канале.

Таким образом Захарова прокомментировала высказывания Грэма, который в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал о том, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Киеву.