Лавров отметил “шаг вперед к пониманию реальности” в США Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал “шагом вперед к пониманию реальности” заявления председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Украине рано рассчитывать на возвращение к границам 1991 года.

"Он сказал, что, видимо, Украина не может рассчитывать на возвращение всех своих территорий в границах 1991 года в обозримой перспективе. Ну это шаг вперед к пониманию реальности на Земле", — заявил политик в интервью Павлу Зарубину в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис также заявил, что украинская армия не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций. По его словам, это невозможно даже в теории, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление ВСУ еще до его начала, а военкор “Комсомольской правды” Александ Коц раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления.