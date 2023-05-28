Эрдоган и Кылычдароглу отдали голоса во втором туре президентских выборов

Эрдоган и Кылычдароглу проголосовали во втором туре президентских выборов Фото: REUTERS

В Турции в 08:00 (совпадает с мск) в воскресенье, 28 мая, открылись избирательные участки для проведения голосования во втором туре президентских выборов. Свои голоса уже отдали два кандидата - нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

По всей Турции установили свыше 191 тысячи избирательных урн по всей республике. Число избирателей превышает 60 миллионов человек.

Как ранее сообщалось, голосование для турецких граждан, которые проживают за границей, завершилось 24 мая 2023 года. В 73 странах проголосовало около 3,5 млн человек.

Напомним, по итогам первого тура голосования, которое состоялось 14 мая этого года, никто из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Республиканского альянса», действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 49,52%, и кандидат от «Народного альянса», лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, за которого проголосовало 44,88%.