Глава Минобороны Сербии Вучевич: напряженность в Косово может перерасти в вооруженный конфликт

Глава Минобороны Сербии Вучевич заявил, что напряженность в Косово может перерасти в вооруженный конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что напряженность в Косово находится на предельном уровне и может перерасти в вооруженный конфликт. Подразделения сербской армии распределяются на позициях в направлении административной линии с Косово и Метохией.

“Ситуация лишь внешне мирная. В настоящий момент нет инцидентов. Напряженность максимальная, индикатор находится в красной зоне напряженности, прежде всего среди сербов, которые напрямую под угрозой террористических актов режима Альбина Курти”, — заявил Вучевич в эфире TV Prva.

По его словам, премьер-министр Косово провоцирует конфликт и пытается втянуть Сербию в конфликт с расчетом на то, что ему получится выставить Сербию агрессором. Вучевич отметил, что подобный сценарий был использован и в случае Украины, и в случае бывшей Югославии.

Напомним, 26 мая по приказу президента Сербии Александра Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны республики Милош Вучевич, уточнив, что поводом для такого решения стало вступление в силу требования Косово об изменениях автомобильных номеров с сербских на местные.

При этом, как заявил Вучевич, Косово, скорее всего, не пожелает эскалации конфликта и нацелено решать данные проблемы в формате диалога, как и Белград.