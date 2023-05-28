Слуцкий назвал слова сенатора США Грэма об "убийстве русских" признанием в спонсорстве геноцида

Слуцкий назвал слова американского сенатора Грэма об “убийстве русских” признанием в спонсорстве геноцида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал слова сенатора США Линдси Грэма о самом удачном вложении Америки в “смерть русских” на Украине признанием в спонсорстве геноцида русских в Донбассе.

“По сути, представитель американской законодательной власти дал признательные показания, свидетельствующие, что Вашингтон является спонсором украинского терроризма и геноцида русских на Донбассе”, — заявил политик в своем телеграм-канале.

Слуцкий считает, что уровень русофобии в США достиг запредельного уровня, а Линдси Грэм “опустился до откровенно фашистской риторики”. Также политик выразил уверенность, что Россия успешно достигнет всех целей спецоперации на Украине, и это противостояние “станет последней схваткой с нацизмом”.

Напомним, недавно американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что сенатор Грэм давно открыто ненавидит Россию, а его слова об “убийстве русских” относятся к обеим сторонам конфликта, а также являются консолидированным мнением западных глобалистов и элит в целом.