В Турции начались задержания людей после провокационных сообщений о выборах президента Фото: REUTERS

Не менее пяти человек задержали в Турции из-за распространения провокаций о ходе выборов президента страны в социальных сетях. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Стамбула.

Они обвиняются в попытках нарушения общественного порядка за счет манипулятивных и провокационных сообщений, которые могут создать у людей ложное восприятия о ходе текущих выборов президента страны.

Напомним, что сейчас в Турции проходит второй тур президентских выборов, а нынешний лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу проголосовали на своих избирательных участках

Также ранее KP.RU писал, что у Эрдогана появился важный союзник в лице выбывшего из президентской гонке Синана Огала, который призвал своих избирателей голосовать именно за действующего лидера Турции.