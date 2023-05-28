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НовостиВ мире28 мая 2023 12:29

В Турции начались задержания людей после провокационных сообщений о выборах президента

На данный момент сообщается о не менее пяти провокаторов
Роман ПОЛОСИКОВ
В Турции начались задержания людей после провокационных сообщений о выборах президента

В Турции начались задержания людей после провокационных сообщений о выборах президента

Фото: REUTERS

Не менее пяти человек задержали в Турции из-за распространения провокаций о ходе выборов президента страны в социальных сетях. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Стамбула.

Они обвиняются в попытках нарушения общественного порядка за счет манипулятивных и провокационных сообщений, которые могут создать у людей ложное восприятия о ходе текущих выборов президента страны.

Напомним, что сейчас в Турции проходит второй тур президентских выборов, а нынешний лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу проголосовали на своих избирательных участках

Также ранее KP.RU писал, что у Эрдогана появился важный союзник в лице выбывшего из президентской гонке Синана Огала, который призвал своих избирателей голосовать именно за действующего лидера Турции.