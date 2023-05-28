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НовостиПолитика28 мая 2023 13:57

Владимир Путин на следующей неделе проведет очные международные переговоры

Президент также посетит детскую больницу в Подмосковье
Роман ПОЛОСИКОВ
Владимир Путин на следующей неделе проведет очные международные переговоры

Владимир Путин на следующей неделе проведет очные международные переговоры

Фото: REUTERS

На следующей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин проведет очные международные переговоры, а также посетит крупную детскую больницу в Подмосковье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Зарубин.

Помимо этого у Путина запланировано посещение Центра креативных профессий, совещание с кабмином и оперативное совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.

Ранее KP.RU рассказывал, что Владимир Путин традиционно посетит Петербургский международный экономический форум в очном формате и выступил на нем перед зрителями. Форум будет проходить с 14 по 17 июня.

Также президент России 26 мая провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждали дополнительные соцгарантии для участников спецоперации и их семей. Проводил это совещание глава государства по видеосвязи.