Легкомоторный самолет упал на машину в ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Легкомоторный самолет в воскресенье, 28 мая, потерпел крушение над центром немецкого города Вецлар, расположенного в федеральной земле Гессен, после чего упал на автомобиль. Пилот погиб. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Как уточняется, в результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе и водитель автомобиля, на который упало воздушное судно.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, а также причины крушения самолета.

Напомним, пару дней назад в самолете авиакомпании Asiana Airlines, на борту которого были 194 человека прямо перед посадкой в аэропорту Тэгу в Южной Корее открылась аварийная дверь. Дверь лайнера открылась на высоте 250 метров над землей, и шок от ситуации привел к проблемам с дыханием у некоторых пассажиров, поэтому девять человек были отправлены в больницу.