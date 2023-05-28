BI: Россия полностью уничтожила украинский флот беспилотников Bayraktar, лишив ВСУ преимущества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска уничтожили почти весь украинский флот беспилотников Bayraktar, тем самым лишив ВСУ важного стратегического преимущества. Об этом рассказал аналитик Сэмюэль Бендетт в издании Business Insider.

Он подчеркнул, что эти беспилотники хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, однако Россия быстро начала применять свои РЭБ и уничтожила много украинских беспилотников.

Аналитик подчеркнул, что теперь ВСУ вынуждены использовать оставшиеся БПЛА только для наблюдения и разведывательных полетов. Также в статье говориться, что Россия сейчас находится на переднем крае борьбы с беспилотниками и в месяц уничтожает до десяти тысяч западных летательных аппаратов.

Ранее KP.RU рассказывал, что российским военным удалось уничтожить склады боеприпасов ВСУ в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Также за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и 19 снарядов РСЗО HIMARS.

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