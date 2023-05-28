Эрдоган заявил на митинге в Стамбуле, что победил на выборах президента Турции Фото: REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции и назвал их итоги «праздником демократии». Он заявил, что турецкий народ передал в его руки ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. Такое зявление Эрдоган сделал на митинге в Стамбуле.

— Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей, — заявил Эрдоган.

Он также выразил благодарность тем, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», а также сказал, что будет оставаться достойным доверия своего народа, как и в течение 21 года ранее.

Ранее KP.RU писал, что Эрдоган лидирует в президентской гонке после обработки более половины голосов избирателей. На момент подсчета 55,06% голосов, его отрыв от Кемаля Кылычдароглу составлял 11,6 процента.

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