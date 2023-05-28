Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире28 мая 2023 17:48

Эрдоган заявил на митинге в Стамбуле, что победил на выборах президента Турции

Он назвал прошедшее голосование «праздником демократии»
Роман ПОЛОСИКОВ
Эрдоган заявил на митинге в Стамбуле, что победил на выборах президента Турции

Эрдоган заявил на митинге в Стамбуле, что победил на выборах президента Турции

Фото: REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем на выборах президента Турции и назвал их итоги «праздником демократии». Он заявил, что турецкий народ передал в его руки ответственность за управление страной на ближайшие пять лет. Такое зявление Эрдоган сделал на митинге в Стамбуле.

— Я хотел бы поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю ради будущего себя и своих детей, — заявил Эрдоган.

Он также выразил благодарность тем, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», а также сказал, что будет оставаться достойным доверия своего народа, как и в течение 21 года ранее.

Ранее KP.RU писал, что Эрдоган лидирует в президентской гонке после обработки более половины голосов избирателей. На момент подсчета 55,06% голосов, его отрыв от Кемаля Кылычдароглу составлял 11,6 процента.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Каринэ Геворгян: После выборов Турцию ждет гражданская война (подробнее)