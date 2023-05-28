Эрдоган лидирует на выборах президента Турции после обработки 55,06% голосов Фото: REUTERS

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентской гонки Турции после подсчета 55,06% голосов. Такие данные предоставляет Центральная избирательная комиссия Турции.

На данный момент Эрдоган опережает своего оппонента Кемаля Кылычдароглу на 11,6%, а подсчет голосов продолжается. За действующего лидера турции проголосовали более 57 процентов избирателей.

Оба кандидата на пост президента Турции ранее уже отдали свои голоса на избирательных участках, а всего по стране было установлено более 191 тысячи избирательных урн.

Некоторые люди пытались нарушать общественный порядок во время выборов, но Генпрокуратура Стамбула задержала не менее пяти человек, которые распространяли провокационные сообщения в социальных сетях о ходе второго тура выборов.