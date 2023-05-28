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НовостиВ мире28 мая 2023 18:17

The Guardian: в американском обществе иссякает поддержка Украины

Военная помощь Киеву также усугубляет беспокойство в Белом доме
Роман ПОЛОСИКОВ
The Guardian: в американском обществе иссякает поддержка Украины

The Guardian: в американском обществе иссякает поддержка Украины

Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах иссякает общественная поддержка Украины, а в Белом доме на этом фоне усугубляется беспокойство. Об этом рассказал Саймон Тисдалл в материале для британского издания The Guardian.

Также в Вашингтоне обращают внимание на то, что будущие оппоненты президента США Джо БайденаДональд Трамп и губернатор Флориды Рон ДеСантис, не намерены продолжать оказывать поддержку Киеву.

В статье отмечается, что темпы поставок вооружения Украине со стороны Вашингтона непосредственно влияют и на европейских партнеров, которые из-за медлительности Америки затягивают и свою помощь.

При этом бывший офицер ВМС США Джеймс Холмс заявил, что Украина постоянно использует тему контрнаступления, чтобы получить больше оружия от Запада, а никаких действий так и не предпринимает. По его словам, в Киеве уже несколько недель говорят о начале контрнаступлений, вводя своих "партнеров" в заблуждение.

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