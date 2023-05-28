Полковник Макгрегор заявил, что у США из-за помощи Украине осталось оружия на неделю боев Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов осталось запасов оружия всего на неделю интенсивных боев из-за помощи Украине. Такое заявление сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-блоге.

— Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: «Если у нас будет большой конфликт, сможем ли мы с ней справиться?» Я сказал: «Ну, если она продлится всего неделю, то да», — заявил Макгрегор.

По его словам, через семь дней серьезных боевых действий у американской армии не останется запаса ракет и боевой техники, поэтому США оказались в очень плохом положении, но пока не понимают этого.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска освободят Одессу и Харьков, после того, как полностью разгромят наступление ВСУ. Он считает, что сейчас Россия ждет всплеска со стороны украинских войск, которое полностью будет сведено на нет.

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