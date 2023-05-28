Полковник Макгрегор заявил, что Россия освободит Одессу и Харьков после разгрома наступления ВСУ Фото: REUTERS

Российские войска освободят Харьков и Одессу после того, как окончательно разгромят наступающие силы ВСУ. Такое заявление сделал в своем блоге экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Россияне ждут еще одного всплеска энергии со стороны украинцев, еще одного массового наступления, которое они сведут на нет. Затем, я думаю, они пойдут на Одессу и Харьков и возьмут эти города, — такой прогноз сделал Макгрегор.

Ранее он заявлял, что провал украинских войск в Артемовске стал поворотным для всей Украины, а по его словам Зеленский повторил ошибку Гитлера. ВСУ потеряли много живой силы и техники, а также это поражение деморализовало украинских военных.

Также он рассказал о намерениях Соединенных Штатов превратить Украину в новую Корею, но эти планам не даст осуществиться Москва.