Аналитик подсчитал сумму, выведенную из России ушедшими компаниями Фото: REUTERS

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что покинувшие Россию иностранные инвесторы, продавая свой бизнес, за прошедший год вывели примерно 36 млрд долларов.

Уточняется, что, по данным Центробанка РФ, с марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже уходящими с российского рынка компаний. Тем не менее только 20% из них смогли продать активы стоимостью более 100 млн долларов. Отмечается, что в будущем правкомиссия собирается ограничивать ежемесячный объем выхода нерезидентов с рынка России.

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала за период с марта 2022 года по март 2023 года на уровне 36 млрд долларов», - приводит РИА Новости слова аналитика.

Напомним, на этой неделе производитель шин Michelin продал российский бизнес. Как писал сайт KP.RU, покупателем стала компания «Пауэр Интернэшнл-шины», но сумма сделки не разглашалась.