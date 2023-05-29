Французский активист рассказал об уязвимости гаубицы CAESAR Фото: REUTERS

Поставленные украинским силам самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar не подходят для украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости французский активист Ксавье Моро, который находится в Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как заявляет французский активист, Caesar небронированные, как правило, их применяли в Африке, где низкая угроза контрбатарейной борьбы. Кроме того, машины весят свыше 17,5 тонн, из-за чего легки в использовании.

По его словам, в целом, оружие хорошее, однако едва подойдет для украинского конфликта, поскольку там такая машина быстро выйдет из строя. Тем временем, как отметил Моро, ремонту Caesar не подлежит, и его можно только пересобрать заново, однако у Украины недостаточно нормальных боеприпасов для этого. Как он уточнил, их не поставляли из-за дороговизны.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что украинские войска получили от Дании 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, что было всем запасом такого вооружения у Копенгагена.