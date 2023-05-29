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НовостиПолитика29 мая 2023 5:02

Французский активист рассказал об уязвимости гаубицы CAESAR

Французский активист Моро назвал гаубицы CAESAR неподходящими для украинского конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Французский активист рассказал об уязвимости гаубицы CAESAR

Французский активист рассказал об уязвимости гаубицы CAESAR

Фото: REUTERS

Поставленные украинским силам самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar не подходят для украинского конфликта. Об этом заявил РИА Новости французский активист Ксавье Моро, который находится в Горловке Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как заявляет французский активист, Caesar небронированные, как правило, их применяли в Африке, где низкая угроза контрбатарейной борьбы. Кроме того, машины весят свыше 17,5 тонн, из-за чего легки в использовании.

По его словам, в целом, оружие хорошее, однако едва подойдет для украинского конфликта, поскольку там такая машина быстро выйдет из строя. Тем временем, как отметил Моро, ремонту Caesar не подлежит, и его можно только пересобрать заново, однако у Украины недостаточно нормальных боеприпасов для этого. Как он уточнил, их не поставляли из-за дороговизны.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что украинские войска получили от Дании 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR, что было всем запасом такого вооружения у Копенгагена.