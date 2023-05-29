Экс-сотрудник конгресса Вейхерт заявил, что США cтали инструментом Украины Фото: REUTERS

Президент США Джо Байдена привел Соединенные Штаты к превращению в инструмент Киева. Такое заявление сделал бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для 19fortyfive.

«Не имея сил положить конец этому конфликту или возглавить его, Соединенные Штаты стали инструментом Киева и заложником угрозы эскалации в отношениях с Москвой», - заявил экс-сотрудник конгресса.

По словам Вейхерта, нынешний глава Белого дома оказал наиболее негативное влияние на внешнюю американскую политику, не только напрямую ввязавшись в конфликт на Украине, но также и ослабив свои позиции в отношениях с Пекином.

«Он может нанести непоправимый ущерб Америке, если ему удастся обеспечить себе второй срок … Он разрушитель нашей когда-то великой страны», - сказал аналитик.

Напомним, неделю назад американский лидер рассказал, что включает новый транш военной помощи для Киева. По его словам, США передадут Украине мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков.