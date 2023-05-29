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НовостиЭкономика29 мая 2023 5:52

Глава GIM Unimpresa Торрембини заявил, что Запад не сможет «выгнать» итальянский бизнес из России

Торрембини отметил, что итальянский бизнес «глубоко проник» в российскую экономику
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава GIM Unimpresa Торрембини заявил, что Запад не сможет «выгнать» итальянский бизнес из России

Глава GIM Unimpresa Торрембини заявил, что Запад не сможет «выгнать» итальянский бизнес из России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на давление Запада, итальянский бизнес не намерен уходить из России, покидая такой привлекательный рынок. Такое заявление сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, отметив, что «нынешняя ситуация тяжела психологически».

«Чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны - итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег … которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?», - приводит РИА Новости слова президента ассоциации.

Торрембини назвал такие речи неприятными, подчеркнув, что за последние три десятка лет итальянский бизнес «глубоко проник» в российскую экономику, инвестировав в нее миллиарды. Как отметал президент GIM Unimpresa, чем мощнее оказываемое давление, тем сильнее становишься.

«Итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», - добавил он.

Напомним, накануне аналитик подсчитал сумму, выведенную из России ушедшими компаниями. По подсчетам, ушедшие из страны компании за год вывели 36 млрд долларов.