Глава GIM Unimpresa Торрембини заявил, что Запад не сможет «выгнать» итальянский бизнес из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на давление Запада, итальянский бизнес не намерен уходить из России, покидая такой привлекательный рынок. Такое заявление сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, отметив, что «нынешняя ситуация тяжела психологически».

«Чуть ли не ежедневно находимся под давлением с самых разных стороны - итальянских, западных политиков, наших СМИ, своих коллег … которые без конца звонят и интересуются: как ты еще не уехал из России, что ты там забыл?», - приводит РИА Новости слова президента ассоциации.

Торрембини назвал такие речи неприятными, подчеркнув, что за последние три десятка лет итальянский бизнес «глубоко проник» в российскую экономику, инвестировав в нее миллиарды. Как отметал президент GIM Unimpresa, чем мощнее оказываемое давление, тем сильнее становишься.

«Итальянцы и русские очень похожи. Мы спокойны и расслаблены до поры до времени, пока, как говорится, "петух не клюнет". Но как только это происходит, как только наступает опасность, мы концентрируемся, становимся решительными и твердыми», - добавил он.

Напомним, накануне аналитик подсчитал сумму, выведенную из России ушедшими компаниями. По подсчетам, ушедшие из страны компании за год вывели 36 млрд долларов.