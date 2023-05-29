Власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России

Майя Санду. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии собираются создать центр информационного противодействия, основная работа которого будет направлена против России. Такое заявление сделала президент республики Майя Санду.

«В соответствии с конституционными полномочиями в области обороны и национальной безопасности, предложу парламенту создать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой под символичным названием "Патриот"», - заявила молдавский президент.

Как заявила Санду, ведомство будет заниматься защитой граждан от информационных манипуляций, а также борьбой с дезинформацией на национальном уровне, а направлена данная работа будет против России, которую она обвинила в информационных атаках.

Напомним, ранее Санду заявила, что Москва весной этого года якобы пыталась свергнуть правительство в Кишиневе, отметив также, что российская сторона предпримет новую попытку, но не указала конкретной информации.