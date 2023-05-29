В Киеве «украинизировали» Михаила Булгакова

Мемориальную доску на фасаде музея Булгакова в Киеве перевели на украинский язык Фото: ru.wikipedia.org

На фасаде музея мемориальную доску в честь Михаила Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску, «украинизировав» его.

Ранее на фасаде была надпись на русском языке, которая гласила, что «в этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Новая надпись сделана на украинском языке, имея при этом отличие от версии на русском. В том числе, в новой версии не говорится, что Булгаков был русским и советским писателем, а его называют «выдающимся киевлянином».

Как передает Telegram-канал «Политика страны», музей писателя заявил, что изменения были согласованы со скульптором доски Анатолием Кущем, а сам текст на мемориальной доске изменили «по инициативе» коллектива, соответствуя закону об украинизации.

Сообщается, что эту мемориальную доску уже облили краской.

Напомним, на многих украинских территориях сейчас активно сносят памятники российским писателям, певцам и актерам.