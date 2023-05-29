Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора Армении с Азербайджаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакого согласованного проекта мирного договора между Баку и Ереваном, который можно было бы подписать, на данный момент нет. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Такое заявление глава армянского правительства сделал перед пятисторонней встречей с президентом Азербайджана, главой Евросовета, а также президентом Франции и канцлером ФРГ.

«Что касается вероятности подписания на этой встрече соглашения о мире с Азербайджаном, то должен сказать, что мы пока не получили от Азербайджана комментарии на наши предложения по проекту мирного соглашения», - заявил он.

Напомним, в четверг, 25 мая, Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал о «серьезных» предпосылках к нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сайт KP.RU рассказал, как прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.